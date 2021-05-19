Париж, , 13:16 — REGNUM Государства — члены Евросоюза приняли решение открыть границы для туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 19 мая сообщило Agence France-Presseсо ссылкой на источники в ЕС.

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Ожидается, что тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.

Напомним, в начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что уже в июне в ЕС может начать действовать система сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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