Варшава, , 13:16 — REGNUM 19 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике.

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировали 2 344 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 255 человек.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 859 261 случая заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 72 250.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.