Махачкала, , 13:14 — REGNUM В Дагестане с начала текущей недели скончались от осложнений после заражения коронавирусом пять человек. С начала мая умерли всего 22 жителя республики. Такие данные приводит 19 мая федеральный оперативный штаб.

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Несмотря на то, что число случаев летального исхода в регионе значительно снизилось, общее число скончавшихся за все время пандемии коронавируса все еще остается самым высоким в Северо-Кавказском федеральном округе и составляет 1477 человек. На втором месте Ставропольский край — 1450 умерших.

Всего в Дагестане выявлено за все время 33 147 носителей коронавируса. Выздоровели из них — 30 768 пациентов.

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