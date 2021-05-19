Москва, , 14:56 — REGNUM Российская исполнительница Лариса Долина впервые прокомментировала скандал с блогером Валей Карнавал, который произошёл в эфире YouTube-шоу «Музыкалити». Об этом сообщает издание StarHit.

По данным издания, Долина ответила, что не получила слов поддержки — она столкнулась с непониманием общества. «Очень много грубостей и негатива я получила после этой программы. Писали не только мне, но и в комментариях YouTube. Мне дочь читала. Не хочу говорить…» — прокомментировала ситуацию артистка.

Как сообщало ИА REGNUM, в эфире YouTube-шоу «Музыкалити» произошёл конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал. Артистка раскритиковала блогера за её вокальные данные и отсутствие знаний о музыке.

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