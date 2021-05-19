Джакарта, , 13:11 — REGNUM В правительстве Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4871 новый случай заражения SARS-CoV-2.

По состоянию на 19 мая в Индонезии выявили 1 753 101 носителя коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 4364 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 1 616 603 человека.

В период с 18 по 19 мая от COVID-19 в Индонезии скончались 192 человека. Всего эпидемия унесла жизни 48 669 человек.