Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Геймеру UnNameDудалось пройти игру Grand Theft Auto 5 (GTA 5) не получив не единого ранения. Об этом 19 мая сообщил портал PCGamesN.

Примечательно то, что Спидраннер (человек, проходящий видеоигры на скорость) затратил на это всего около девяти часов. UnNameD отметил, что ему пришлось предпринять 48 попыток. Три видеоролика с прохождением GTA 5 он опубликовал на своём YouTube-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Rockstar Games назвала дату релиза версии GTA 5 для консолей нового поколения. Улучшенный вариант выйдет 11 ноября 2021 года.

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