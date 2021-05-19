Казань, , 13:45 — REGNUM В Татарии в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим республиканский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

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Так, в период с 08:00 до 20:00 (мск) на территории Татарии местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и крупный град. При этом прогнозируются шквалистые усиления ветра до 23 м/с, локально до 25−27 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15.+20˚, в низких местах — +10.+15. Днем температура воздуха будет от +26 до +31 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии жара спадёт во второй половине недели с приходом холодного фронта южного циклона. 21 — 22 мая ожидаются сильные дожди — может выпасть половина месячной нормы. Непогоду может усилить штормовой ветер до 20 — 25 метров в секунду, также не исключается град.

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