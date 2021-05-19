Симферополь, , 13:10 — REGNUM Положительные заключения на материалы корректировки проектной документации на развитие системы подачи воды из подземных водозаборных сооружений через Северо-Крымский канал выданы Главгосэкспертизой России, сообщили в пресс-службе ведомства 19 мая.

Уточняется, что положительные заключения выданы по итогам оценки изменений, внесенных в проектную документацию на завершение строительства водозаборов. Проект предполагает строительство обводных трубопроводов временного сброса с камерами переключения и надземных павильонов смесителей воды с раствором гипохлорита натрия, устройство водомерных узлов на напорных линиях насосной станции второго подъема. На Нежинском водозаборе узлы построят также на входных напорных водоводах, идущих от Просторненского водозабора. Каждый объект будет оснащён системами очистки воздуха в резервуарах чистой питьевой воды. Запланировано строительство электролизной, сблокированной со складом соли, проложат подземным и надземным способом реагентопроводы от электролизной к камерам смесителей, установят технологическое оборудование в насосной станции второго подъема. На площадках Просторненского и Новогригорьевского водозаборов для приема и распределения электрической энергии построят закрытые распределительные устройства. Застройщиком выступит ГКУ Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

После реализации проекта производительность Нежинского и Просторненского водозаборов составит 150 тыс. куб. м воды в сутки, производительность Новогригорьевского водозабора — 45 тыс. куб. м в сутки, общая производительность водозаборных сооружений — 195 тыс. куб. м в сутки, уточнили в ведомстве.

Восточная часть Крыма является одним из наиболее вододефицитных территорий Крымского полуострова. В 2014 году в Джанкойском и Нижнегорском районах начали строить три группы артезианских скважин. Первая партия воды была подана потребителям по Северо-Крымскому каналу в марте 2015 года из Нежинского водозабора, позже начала поступать вода из Просторненского водозабора. Новогригорьевский водозабор ввели в эксплуатацию в феврале 2017 года. В сентябре 2020 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости этапа строительства тракта водоподачи в Северо-Крымский канал.