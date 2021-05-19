Ярославль, , 13:09 — REGNUM 18 мая уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин на заседании комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской областной думы представил доклад о проделанной работе за 2020 год. Об этом сообщает официальный сайт Ярославской областной думы.

Михаил Крупин Yarduma.ru

«Работа по всем обращениям нацелена только на один результат — восстановление и защиту прав детей. В 2020 году мы разработали и направили в органы государственной власти концепцию «Ярославская область — территория безопасного детства». Целью Концепции является создание единого подхода к решению вопросов комплексной безопасности детей и подростков, гарантирующей качество условий для полноценного развития каждого ребенка, — подчеркнул омбудсмен.

Как рассказал Михаил Крупин, в 2020 году в адрес уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области поступило 494 обращения. Увеличилось количество обращений от жителей Ярославля — их 311.

Как следует из доклада, больше всего проблем с нарушениями прав у детей возникает в сфере образования — всего 122 обращения. Но их количество снизилось по сравнению с 2019 годом, когда уполномоченному поступило 149 обращений.

В 2020 году уполномоченный провёл 78 проверок соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. Из них 22 проверки по информации, опубликованной в СМИ, 9 — в социальных сетях, 8 — по информации из сводок МВД, 10 — по обращениям из организаций и 29 проверок в рамках акции «Безопасность детства — 2020».

В ближайшее время уполномоченный представит свой ежегодный доклад на заседании Ярославской областной думы.