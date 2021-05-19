19 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова Службы внешней разведки России о том, что действия Запада могут привести к ответной ненависти российского народа.

Елизавета Коробова, , 16:26 — REGNUM Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 19 мая в социальной сети Facebook.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ну, это прямо сильно постараться надо, чтобы наш глобальный пофигизм сдвинуть на ненависть», — отметила Лана Р.

Многим пользователям столь радикальная мысль главы российской внешней разведки пришлась не по душе. Люди уверены, что до ненависти со стороны народа России Западу ещё далеко, но вот презирать люди могут начинать уже сейчас.

«Да ну. Ненависть ещё заслужить надо, много чести. Презрение — более подходящий термин», — считает Наталья Г.

Некоторые комментаторы, наоборот, заявили, что народ России уже в полной своей мере ненавидит Запад за его бездоказательные хамские обвинения в сторону нашей страны.

«Нарышкин ошибается только в одном — в употреблении слова «могут». После повального «хайли лайкли», ещё со Скрипалей. Теперь же я к ним такую неприязнь испытываю, что кушать не могу», — пишет Bil I.

Часть людей отметила, что большинство сознательных граждан Российской Федерации отдают себе отчёт, что простые европейские жители не относятся к России враждебно, а всё дело в грязных политических играх, представители которых больше всего и взывают чувство омерзения у наших людей.

Европарламент (сс) European Parliament

«Не могут, потому что граждане России в основной массе понимают, что враждебные действия осуществляют политики. Население западных стран, большей частью, если не симпатизирует России, то сохраняет нейтралитет. На Западе тоже понимают, что их правительства и СМИ, пользуясь неосведомлённостью своего населения, по большей части лгут им о России. Тех же, кто был в России и пытается рассказать правду, власти подвергают травле и гонениям, объявляя их чуть ли не изменниками», — поделился своим мнением Виктор Б.

Отдельные пользователи считают, что уровень ненависти по отношению к Западу не сравнится с ненавистью людей к коррумпированным чиновникам в России. Люди убеждены, что к этим подлецам у российского народа особое отношение.

«Враждебные действия чиновников вызывают ненависть у народа России, а не иностранцы. Разбитые дороги, безработица, низкие зарплаты и дикая инфляция. Люди ненавидят предателей, а не конкурентов», — указала Ирина Я.

Митинг против пенсионной реформы Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Нашлись и те, кто заметил, что западные страны допустили серьёзную ошибку, сделав ставку на поддержку российской элиты, а не российского народа. Теперь же они остались с дырявым корытом, уверены люди.

«Вообще, меня удивляет, почему Запад в попытке побороться с властной верхушкой нашей страны делает свой акцент на российской элите, склоняя её выступить против руководства, а не на простом народе страны, которого можно было бы подманить сладкой конфетой. Удивительные идиоты, одним словом», — написал Евгений Ч.

Напомним, 18 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью BBC, что неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть.