Лондон, , 13:08 — REGNUM Британский пилот «Формулы-1» Ландо Норрис подписал новый контракт с командой «Макларен». Об этом 19 мая сообщает пресс-служба команды.

«Мы очень рады, что продлили контракт с Норрисом. Мы гордимся тем ростом, который он продемонстрировал за время своего выступления за наш коллектив», — сказал руководитель команды Зак Браун.

Норрис выступает за британскую команду с 2019 года. Новое соглашение рассчитано на несколько лет, точный срок не называется.

В личном зачёте нынешнего сезона 21-летний Норрис занимает четвёртое место, набрав 41 очко в четырёх Гран-при.