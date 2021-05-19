Ижевск, , 13:07 — REGNUM В Удмуртии проводится проверка в АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» после публикации в социальных сетях о госпитализации троих несовершеннолетних студентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в апреле текущего года трое студентов учреждения путем курения употребили неустановленное вещество в туалете техникума, после чего все они потеряли сознание и были госпитализированы.

В ходе проверки в организации выявлен ряд нарушений в части профилактики правонарушений и употребления наркотических средств.

По результатам проверки привнесено 18 протестов на локальные акты техникума, приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц. Директору внесено представление, по итогам рассмотрения которого двоих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 15 мая 28 студентов колледжа в Хабаровском крае и один работник обратились за медицинской помощью, к 16 мая вспышка кишечной инфекции была локализована и новых случаев заболевания не было зарегистрировано. Некачественная вода из кулера в общежитии стала причиной вспышки кишечной инфекции в колледже Комсомольска-на-Амуре.

Читайте также: Названа причина отравления студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре