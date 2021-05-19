Одесса, Украина, , 13:12 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) проведёт 20−21 мая в Одесской области Украины антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СБУ.

Тренировки, максимально приближенные к реальным, пройдут в районе населённых пунктов Григорьевка, Беляры, Новые Беляры и на территории порта «Южный».

Силовики будут учиться противодействовать диверсионно-террористическим группам, проверят уровень контрдиверсионной защищённости потенциально уязвимых объектов, а также отработают межведомственное взаимодействие.

«В отдельных районах области возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в сентябре 2021 года в стране пройдут совместные учения с силами НАТО, направленные на защиту критически важной энергетической инфраструктуры.

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