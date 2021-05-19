Нур-Султан, , 13:06 — REGNUM Проект концепции строительства вооруженных сил Казахстана до 2030 года рассмотрел Совет безопасности республики, сообщили 19 мая в пресс-службе первого президента Нурсултана Назарбаева.

Председатель Совбеза Казахстана отметил необходимость формирования новых подходов в военном строительстве и конфигурации вооруженных сил.

В частности, важное значение обретает способность отразить асимметричные и гибридные угрозы, а также внедрение новых технологий и автоматизация управления военными процессами.

Члены Совета безопасности также обсудили повышение безопасности на границе. «Строительство пограничной службы и вооруженных сил должно быть синхронизировано и проводиться по единым стандартам», — сказал Назарбаев.

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