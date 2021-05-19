Уфа, 19 мая 2021, 13:10 — REGNUM Обстоятельства травмирования на железной дороге женщины устанавливают в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
По предварительной информации, утром 18 мая на 1632 км пикет 9 ст. Черниковка грузовой поезд смертельно травмировал женщину 1938 года рождения. Следователи считают, что женщина шла вдоль железнодорожных путей на близком расстоянии от них.
«Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело по факту гибели ребенка на железнодорожных путях.