Уфа, , 13:10 — REGNUM Обстоятельства травмирования на железной дороге женщины устанавливают в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на ­транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, утром 18 мая на 1632 км пикет 9 ст. Черниковка грузовой поезд смертельно травмировал женщину 1938 года рождения. Следователи считают, что женщина шла вдоль железнодорожных путей на близком расстоянии от них.

«Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело по факту гибели ребенка на железнодорожных путях.