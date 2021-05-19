Махачкала, , 13:04 — REGNUM В Дагестан доставлена первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак». Это третья российская вакцина против опасной инфекции, которая разработана на базе центра имени Михаила Чумакова. Ранее в Дагестан уже поступили 101 390 доз вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщили 19 мая в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

В настоящее время в республике уже привиты 79 578 жителей. Запаса вакцины в регионе достаточно, чтобы проводить беспрерывное вакцинирование населения. Работы не останавливались даже в праздничные дни майских каникул, отметили в минздраве.

Партия новой вакцины «КовиВак» уже распределена по прививочным пунктам Дагестана. Каждый решивший сделать прививку может выбрать для себя любой препарат из трех имеющихся в наличии.

«Хотелось бы, чтобы люди все-таки взвесили все за и против и приняли для себя самое правильное решение — прийти в пункты вакцинации, которые открыты в республике в медорганизациях и мобильные, и пройти вакцинацию», — отметила министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.