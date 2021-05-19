Москва, , 13:04 — REGNUM Торговая сессия 18 мая завершилась для нефти не слишком удачно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Поднимаясь до $70,5 за баррель в течение дня, на фоне разговоров о снятии большинства санкций с Ирана и новостях о том, что страна готова нарастить добычу в два раза за три месяца, нефть марки Brent опустилась до $67,50, закрыв день на отметке в $68,70.

Сегодня, 19 мая, позитивных новостей для роста стоимости также ждать не стоит. Инвесторы займут выжидательную позицию и будут постепенно сокращать количество контрактов в портфеле.

Это произойдет потому, что после выхода Ирана на внешний рынок количество доступного для покупки топлива может увеличиться как минимум на 1 млн. баррелей в сутки, что неминуемо вызовет коррекцию стоимости нефти.

При этом в резервуарах и танкерах Иран уже накопил около 60 млн баррелей, из которых 10 млн баррелей — в хранилищах в Китае и они могут быть быстро проданы местным НПЗ.

Также отрицательным моментом для нефти стоит считать продолжающаяся ковидная катастрофа в Индии.

Из позитивных моментов, которые могут сдержать спад, нужно отметить выход авиаперевозок в США на допандемийный уровень, а также разрешение на работу для круизных компаний, которые летом запустят рейсы по Карибскому бассейну и Европе.

Предполагаемый коридор движения цены на нефть Brent на сегодняшний день — $67,50−69 за баррель», — считает эксперт.

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