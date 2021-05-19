Барнаул, 19 мая, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Управление автомобильных дорог Алтайского края (КГКУ «Алтайавтодор») заключило контракт на сумму более 562 млн рублей на строительство автодороги «Субкластер «Белокуриха-2» — горнолыжный комплекс на горе Глухариная», передаёт ИА REGNUM.

nabster Автодорога

Подрядчиком проекта выступает государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное дорожно-строительное управление». Цена контракта — 562 673 548 рублей.

На тендер поступила единственная заявка, и в итоге контракт был заключен по начальной цене. Исполнитель обязан привлечь к проекту субподрядчиков на сумму 20% от его стоимости — 112 534 709,6 рубля. Размер аванса составит 10% — 56 267 354,8 рубля.

«Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств краевого бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2021 и 2022 годы, доведенными заказчику главным распорядителем средств краевого бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Туризм»», — отмечается в документации.

Работы планируется реализовать в два этапа — до 29 ноября 2022 года.