Стокгольм, , 13:04 — REGNUM «Христианские демократы» выступили за создание в Швеции единого государственного органа, который будет нести ответственность за все государственные выплаты как частным лицам, так и компаниям. По мнению лидера партии Эббы Буш, ведомство будет пресекать «преступления против всеобщего благосостояния». Об этом политик написала в свое статье от 19 мая, опубликованном на страницах крупнейшего либерального издательства в Швеции Dagens Nyheter.

Новый орган, который хотят создать «Христианские демократы», будет координировать информацию обо всех платежах, чтобы обнаруживать случаи мошенничества, а также отвечать за взыскание неправомочно полученных средств.

«При обнаружении неправильного платежа необходимо уплатить административный штраф. В отличие от того, что мы наблюдаем сегодня, этот орган также должен иметь возможность взыскивать неправильно оказанную помощь просителям [политического] убежища», — говорится в материале.

Партия также предлагает пересмотреть законодательство и ужесточить наказания для злоумышленников, добившихся оказания социальной помощь без имеющихся у них на то оснований.

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