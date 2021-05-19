Элиста, 19 мая 2021, 13:02 — REGNUM В Калмыкии 26 мая торжественно отметят день рождения Будды Шакьямуни. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.
«Объявить 26 мая 2021 года Днём национального праздника «День рождения Будды Шакьямуни», — говорится в документе.
Будет ли этот день выходным, пока неизвестно. Не исключено, что соответствующий указ главы Калмыкии будет подписан позднее.
ИА REGNUM напоминает, что в день рождения Будды Шакьямуни обычно во всех хурулах и молельных домах Калмыкии проходят торжественные молебны. Верующие выходят в степь, чтобы собирать мусор.
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