Элиста, , 13:02 — REGNUM В Калмыкии 26 мая торжественно отметят день рождения Будды Шакьямуни. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

«Объявить 26 мая 2021 года Днём национального праздника «День рождения Будды Шакьямуни», — говорится в документе.

Будет ли этот день выходным, пока неизвестно. Не исключено, что соответствующий указ главы Калмыкии будет подписан позднее.

ИА REGNUM напоминает, что в день рождения Будды Шакьямуни обычно во всех хурулах и молельных домах Калмыкии проходят торжественные молебны. Верующие выходят в степь, чтобы собирать мусор.

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