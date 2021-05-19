Сент-Пол, США, , 13:01 — REGNUM Хоккеист клуба «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо рассказал о курьёзном случае с участием российского форварда Кирилла Капризова. Он рассказал об этом в подкасте Spittin Chiclets.

По словам Фолиньо, в клубе есть общекомандный чат, в котором каждый вечер рассылается информация о составе групп, в которых игроки будут тренироваться на следующий день.

«Всего было 3−4 группы, в первой занимались опытные ребята. Кирилла туда не включали, он был во второй с ребятами из «команды такси». Это продолжалось несколько дней», — сказал Фолиньо.

И однажды вечером в чате появилось сообщение от Капризова, хотя до этого он никогда ничего не писал, поскольку плохо говорил по-английски. Капризов выразил недовольство тем, что играет во второй группе, хотя хочет тренироваться с лучшими игроками.

Сообщение предназначалось пресс-атташе команды, но форвард по ошибке отправил его в общий чат.

«Чат взорвался! Ребята в то время друг друга особо не знали, а тут все начали писать. На следующий день Капризов старался не смотреть никому в глаза, уставился в пол и ни к кому не подходил», — рассказал Фолиньо.

По словам Фолиньо, никто не держит на него обиду, так как все понимают, что он просто хочет быть в числе лучших.

Напомним, Капризов перешёл в «Миннесоту» в июне 2020 года. В сезоне 2020/21 он сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забил 27 голов и отдал 24 голевые передачи.