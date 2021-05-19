Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Последние цифры от социологической службы Novus свидетельствуют о тупике в шведской политике. Позиция «Левых» может иметь решающее значение для правительства, возглавляемого Стефаном Лёвеном, но лидер «Центристов» Анни Лёф не хочет сотрудничать с «Левыми», что составляет огромную проблему для формирования правительства после парламентских выборов-2022. Об этом в эфире SVT вечером 18 мая заявил политический обозреватель телеканала Матс Кнутсон.

Правительство с лидером «Умеренных» Ульфом Кристерсоном пока имеет поддержку 49,2% избирателей, а поддержка правительства «Социал-демократов», «Зеленых» и «Центристов» будет иметь поддержку 40,2%. Это дает «Левым» решающий голос с их 9,5%.

Однако лидер «Центристов» Лёф уже объявила, что не намерена находится в одном кабинете министров вместе с «Левыми». Дилемма, отмечает Кнутсон, так и не решена: как красно-зеленые будут создавать стабильную правительственную коалицию, если они не могут сотрудничать ни с «Левыми», ни с «Шведскими демократами».

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