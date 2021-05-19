Москва, , 13:03 — REGNUM Российская певица Лолита оценила выступление российской участницы «Евровидения» Manizha (Манижа) на данном песенном конкурсе, который в нынешнем году проходит в Нидерландах. Она высказалась об этом 19 мая в беседе с URA.RU.

«Она молодец, просто большая молодец, большой талант, то, чего я ожидала, я получила. Она… самая непохожая ни на кого, поэтому я точно думаю, что она будет одним из лидеров», — сказала Лолита.

Также певица отметила, что из-за того, что она в данный момент находится на гастролях, ей удалось увидеть на Евровидении только выступление Манижи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня Manizha на конкурсе «Евровидение» ему «не зашла».

Напомним, вечером 18 мая на арене Ahoy в голландском Роттердаме прошёл первый полуфинал «Евровидения». Вместе с представительницей России в финал вышли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Литвы, Швеции, Бельгии, с Кипра, Мальты и Украины. Второй полуфинал пройдёт 20 мая.