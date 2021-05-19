Челябинск, , 13:00 — REGNUM В Челябинске бывший начальник одного из отделов Ростехнадзора отдан под суд за получение взятки и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Также суда ожидает и технический директор одной из организаций. По данным следствия, на тот момент сотрудник ведомства подписал акты о приёмке объектов сетей газораспределения и газопотребления без фактической проверки выполненных работ, а в апреле 2020 года получил взятку в сумме 20 тыс. рублей за приёмку объектов газовых сетей без устранения выявленных нарушений.

Технический директор в свою очередь попался на том, что взял от представителей двух фирм деньги якобы для передачи чиновнику и присвоил. Теперь уголовное дело передано в Центральный райсуд. Пять автомобилей, принадлежащих обвиняемым, арестовано.