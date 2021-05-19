Токио, , 12:59 — REGNUM Netflix назвал дату премьеры аниме-сериала по вселенной видеоигр Resident Evil. Анонсирующий ролик был опубликован 19 мая на YouTube-канале компании.

Шоу Resident Evil: Infinite Darkness появится в каталоге онлайн-кинотеатра 8 июля 2021 года. По сюжету, события в нём будут происходить после тех, что были показаны в игре Resident Evil 4.

В трейлере авторы сериала показали Клэр Редфилд и Леона Кеннеди. Стоит отметить, что их озвучили актёры Стефани Панизелло и Ник Апостолидес, которые принимали участие в разработке игры Resident Evil 2 Remake.

Напомним, Netflix анонсировал сериал Resident Evil: Infinite Darkness в октябре 2020 года. Тогда потоковый сервис сообщил, что шоу станет частью официального канона вселенной Resident Evil.

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