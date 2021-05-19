Москва, , 12:59 — REGNUM Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, на сегодняшний день отношения вышли на самый высокий уровень. Об этом 19 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

«За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях», — сказал глава государства на онлайн-церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в КНР.

Российский лидер добавил, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень, все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты по строительству энергоблоков на атомных электростанциях. Он уточнил, что знаковое двухстороннее сотрудничество в области мирного атома стало возможным в первую очередь благодаря лидерам двух стран.

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