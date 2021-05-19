Москва, 19 мая 2021, 12:59 — REGNUM Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, на сегодняшний день отношения вышли на самый высокий уровень. Об этом 19 мая заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер добавил, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень, все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты по строительству энергоблоков на атомных электростанциях. Он уточнил, что знаковое двухстороннее сотрудничество в области мирного атома стало возможным в первую очередь благодаря лидерам двух стран.
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