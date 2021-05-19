Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Партия «Единая Россия» в Санкт-Петербурге не имеет никакого отношения к возможным фактам принуждения работников бюджетных организаций и учреждений регистрироваться для участия в праймериз на выборах Госдумы и городского Законодательного собрания. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил спикер Заксобрания Петербурга, лидер городских единороссов Вячеслав Макаров.

Он отметил, что знает об этой проблеме, слышал о жалобах бюджетников, однако «ЕР» не имеет к этим фактам никакого отношения, также к ним непричастны депутаты-единороссы в Заксобрании.

«Единая Россия» имеет сетку, имеет на территории наш актив, у «Единой России» есть онлайн-агитаторы <…> Нам идти на выборы. Если (граждане) регистрируются, то регистрируются абсолютно добровольно — это наш актив, мы призываем их поддержать кандидатов по округам», — сказал Макаров.

Он добавил, что на праймериз в Госдуму в Петербурге зарегистрировано 209 кандидатов и 474 человека — на праймериз в Заксобрание Петербурга.