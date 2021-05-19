Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Случаи появления гадюк прямо на дорожках Шарташского лесопарка в Екатеринбурге вполне объяснимы, заявил заведующий лабораторией функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Вершинин журналистам.

Ранее жители пожаловались на змей, которые ползают прямо по дорожкам на Шарташе. Вершинин уточнил, что змей в лесопарке не должно быть много, но по ряду причин граждане могут видеть их чаще.

«Могу предположить, что реконструкция Шарташского лесопарка нарушила часть путей миграции», — сказал учёный порталу «Е1».

В частности, новая дорога перекрыла часть путей миграции лягушек, и гадюки вынуждены мигрировать за своей пищей. Кроме того, аномальная жара могла повлиять на активность грызунов, за которыми следуют и змеи.

Чаще всего змеи не намерены атаковать человека и стараются скрыться от человека. «Она ужалит только в случае, если нет возможности уйти — если, например, руку под камень сунете», — объяснил Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Екатеринбург экстренно доставили из Красноуральска (Свердловская область) ребёнка, которого укусила змея. Ему провели операцию.

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