Саратов, , 13:09 — REGNUM Жителей Саратовской области предупреждают об усилении ветра и грозе 20 и 21 мая.

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По прогнозам синоптиков, в ночь на 20 мая ожидаются порывы ветра до 17 м/с, утром и днем при грозе шквалистое усиление ветра до 19 м/с. Грозовые облака в регионе появятся и 21 мая.

По области сохраняется высокая пожароопасность (4 класс). Чрезвычайная пожароопасность объявлена до 21 мая в Перелюбском, Пугачевском и Озинском районах.

Температура воздуха с 20 мая и до конца текущей недели немного понизится. В дневные часы термометры покажут +24…+27 градусов, по ночам — +10…+13, возможны кратковременные дожди.

ИА REGNUM напоминает, на территории Саратовской области с начала года зарегистрировано 20 лесных пожаров, общая площадь которых составила 131,72 гектаров.

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