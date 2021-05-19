Токио, , 13:02 — REGNUM Представлен первый тизер нового пикапа Toyota Tundra. Видеотизер размещён на YouTube-канале Carscoops.

Дебют нового Toyota Tundra должен состояться до конца 2021 года. На авторынке новинке составят конкуренцию такие модели, как Ford F-150, Chevy Silverado и Ram 1500.

По предварительной информации, новинка лишиться восьмицилиндрового мотора. Вместо него будет установлен турбированный V6 объемом 3,5 л.

Передняя часть нового пикапа будет выделяться за счет T-образных ДХО, обновленной решетки радиатора со светодиодной полосой. Судя по видео, новинка будет шире актуальной модели.

В основу Tundra ляжет «тележка» F1. Причем на этой же платформе будут разработаны модели Sequoia, 4Runner и Tacoma.

Ранее компания Toyota представила модели Corolla GR Sport и C-HR Hybrid в версии Black Edition.

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