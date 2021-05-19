Ермаковский район, Красноярский край, , 12:57 — REGNUM В Ермаковском районе Красноярского края после обильных дождей оказались подтоплены 16 домов 53 приусадебных участков в населенных пунктах Григорьевка, Ермаковское и Нижнеусинское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главы района Михаила Виговского, к настоящему времени темп увеличения уровня воды замедлился. В Шушенском районе вода подошла к четырём участкам в посёлке Иджа. Растёт уровень воды в посёлке Агул Ирбейского района.

Мониторинг обстановки в южных районах ведётся в том числе с помощью беспилотников. Местные власти подготовили пункты временного размещения для эвакуированных.

Тем временем, в Енисейском районе ситуация на реке Кас стабилизировалась. Глава района Александр Кулешов сообщил о снятии режима ЧС в ближайшее время. Однако губернатор края Александр Усс призвал руководителей муниципалитетов «не расслабляться».

«Наши первостепенные задачи — это своевременный мониторинг, прогноз, подготовка пунктов временного размещения, оповещение людей. Если необходима дополнительная помощь с точки зрения спасателей, вертолетов и так далее, — наши службы готовы. Давайте будем находиться на постоянной связи», — отметил он.

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