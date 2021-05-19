Москва, , 12:57 — REGNUM После внутридневных колебаний по итогам торгов 18 мая курс рубля практически не изменился — пара доллар/рубль не смогла подтвердить пробой поддержки 73,50 руб. и в конечном итоге расположилась в зоне 73,75 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Позитивные драйверы были нейтрализованы падением нефти, что и вылилось в околонулевую динамику. Сегодня котировки обновили минимумы начала прошлой недели на отметке 73,38 руб., после чего отскочили вверх.

Рубль сохраняет тенденцию к укреплению, но движется планомерно и осторожно. Неустойчивость нефтяных цен, которые резко скорректировались от свежих многонедельных максимумов, привносит некоторую нервозность на российский рынок в целом.

Тем временем фактор слабого доллара и стартовавший в стране налоговый период продолжают способствовать улучшению самочувствия нашей валюты.

Кроме того, геополитические риски продолжили снижаться после того как Вашингтон отложил санкции против «Северного потока — 2». Теоретически этот жест укрепляет надежду на то, что в следующем месяце встреча Владимира Путина и Джо Байдена все же состоится.

В краткосрочной перспективе торговля рублем обещает быть малоактивной в силу осторожности игроков на ожиданиях публикации протокола заседания ФРС, который выйдет уже после закрытия российских площадок, а значит, пара доллар/рубль будет реагировать на содержание и тон документа уже 20 мая.

Голубиный посыл способен усилить давление на «американца» и тем самым подтолкнуть российскую валюту к новым локальным максимумам. Евро/рубль, вероятно, пока продолжит тестировать отметку 90 руб.», — считает эксперт.

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