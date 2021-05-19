Стокгольм, , 13:08 — REGNUM 18 мая министры иностранных дел всех 27 стран-членов ЕС провели встречу, во время которой обсуждался конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Однако к единству прийти дипломатам не удалось. В частности, свою роль сыграла позиция Венгрии. Об этом сообщил шведский телеканал SVT, с журналистами которого после встречи пообщалась министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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«Венгрия мотивировала свое решение правом на самооборону (в случае Израиля)», — отметила Линде.

Несмотря на то, что участники встречи не смогли добиться единого призыва к прекращению огня, по словам Анн Линде, Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррелль продолжит попытки добиться какой-то европейской реакции.

«Сейчас Жозеп Боррелль поддерживает контакты со всеми делегациями, чтобы узнать, не могут ли они еще прийти к согласованной позиции. На встрече нам этого сделать не удалось», — заявила министр.

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