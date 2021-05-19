Москва, , 12:56 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о проведении в электронной форме аукционов по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность или аренду, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Документ устанавливает особенности проведения электронных аукционов в дополнение к существующему порядку проведения аукционов по предоставлению земельных участков.

В частности, подача заявок для участия в аукционе осуществляется в электронной форме, извещение о проведении аукциона, протоколы рассмотрения заявок, проведения аукциона и протокол о результатах аукциона подлежат обязательной публикации на электронной площадке.

Аукцион проводится до момента, пока с начала аукциона или с момента подачи последнего предложения по цене предмета аукциона не пройдёт 10 минут. При подаче нового предложения течение указанного промежутка времени начинается заново;

Электронные аукционы по продаже или сдаче в аренду земельных участков будут проводить на электронных площадках, перечень которых утверждён правительством РФ.

Дается переходный период — в течение года торги будут проводиться в традиционном и в электронном виде.