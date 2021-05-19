Уфа, , 13:01 — REGNUM 90 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 37 129 случаев заражения коронавирусом. При этом 34 821 человека справились с ним, в том числе 95 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 мая в республике за сутки выявили 89 новых носителей коронавируса, два компонента вакцины от COVID-19 получили 234 287 желающих.