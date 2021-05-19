Кишинёв, , 12:59 — REGNUM В Молдавии с начала кампании вакцинации от COVID-19 количество случаев заражения коронавирусом сократилось на 20%, а среди медицинского персонала — на 90%. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

В министерстве снижение темпов распространения связывают с активизацией процесса вакцинации. Согласно последним данным, в стране хотя бы одну дозу вакцины получили более 250 тыс. человек или 6% населения. Из них более 34 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Сообщается, что зафиксировано 1342 случая, когда после прививки у людей была побочная реакция. В 95,7% случаях она проходила легко, в остальных случаях — умеренно.

Напомним, в Молдавии с сегодняшнего дня объявлена всеобщая вакцинация населения от COVID-19. Прививку могут получить все желающие. С 21 по 23 мая начнётся марафон вакцинации на территории Молдавского медицинского университета в Кишинёве.

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