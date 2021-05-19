Ставрополь, , 12:53 — REGNUM В Ставропольском крае реализуется проект по развитию зимних видов спорта. Инициатором проекта является российский фигурист, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух.

Спортивная школа «Наследие» под его руководством появится в Ставрополе. На месте будущего объекта уже начали заливать фундамент. Проект реализуется под эгидой НКО «Союз мастеров спорта». Это будет многофункциональная спортивная арена, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. На ее базе будут созданы школы хоккея и фигурного катания. При этом дети будут заниматься в них бесплатно.⠀«Общее условие для всех площадок — дети должны иметь возможность заниматься бесплатно. Это один из главных пунктов нашего соглашения с Союзом мастеров спорта», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, подобный объект возводится в городе Ессентуки, а в перспективе ледовые арены могут появиться также в городах Невинномысск и Пятигорск.