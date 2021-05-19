Иерусалим, , 13:07 — REGNUM В Палестине не происходило всеобщих выборов вот уже 15 лет. Борьба за власть до сих пор продолжается между правящей партией ФАТХ и организацией ХАМАС, которая до сих пор пользуется сильной поддержкой. Как это влияет на текущие события в секторе Газе, 19 мая в эфире телеканала SVT прокомментировал Карл Бильдт, возглавлявший правительство Швеции в 1991—1994 годах.

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«Когда в Иерусалиме происходят беспорядки, ХАМАС видит для себя в этом возможность», — резко заявил бывший премьер-министр Швеции.

На последних парламентских выборах в 2006 году ХАМАС получил 40% голосов, и хотя на бумаге организация официально не является правящей партией, она обладает огромной властью и популярностью, особенно в Газе.

«Внезапно вклинивается ХАМАС и ставит Израилю невыполнимые условия, а затем они начинают запускать ракеты. Вот так в палестинскую политику входит ХАМАС», — отметил Бильдт.

По его словам, нынешние беспорядки спровоцировали полицейская операция и столкновения в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

«Это все равно, что отправить нацистов в Ватикан. Это вызывает такие сильные эмоции», — комментирует Бильдт.