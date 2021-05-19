Москва, , 12:52 — REGNUM Законопроект о «дачной амнистии» на участки, находящиеся в границе приаэродромной территории, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Если земельный участок находится в границах приаэродромной территории, то регистрация прав на объекты недвижимости не проводится в случае отсутствия согласования оператора аэродрома на размещение индивидуальных жилых, садовых, дачных домов и хозяйственных построек, отмечают авторы.

Однако такое согласование возможно получить только при наличии заключения Роспотребнадзора, которое требуется оформлять на каждый объект недвижимости. Для выдачи такого заключения экспертам необходимо провести натурные замеры авиационного шума. Стоимость такой экспертизы составляет в среднем 35 тыс. рублей на каждый объект, а продолжительность ее составляет в среднем три месяца.

Законопроект отменяет необходимость получения дополнительных согласований на уже построенные объекты.

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