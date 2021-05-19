Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM Полностью ликвидировать последствия взрывов на складе боеприпасов в Арыси удастся через два-три года. Об этом заявил эксперт отряда быстрого реагирования гуманитарного фонда Golden West Марк Тобайос.

В Казахстан прибыли специалисты США по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. «Это очень большой военный склад, там очень много неразорвавшихся боеприпасов, поэтому предстоит еще много времени», — сказал Тобайос.

По его словам, казахстанские саперы выполнили самую главную часть работы — очистили от снарядов жилые зоны. Американский эксперт добавил, что склад защищен, все снаряды стабилизированы и нет необходимости спешить.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года на территории воинской части в городе Арыси произошел взрыв и пожар на складе боеприпасов. Все население города было эвакуировано, повреждения получили около 90% домов.

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