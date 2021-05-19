Москва, , 12:50 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных трудовых гарантиях для родителей, работающих в ночное время, а также при выполнении ими сверхурочной работы и в случаях командировок, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которыми являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет.

В статье 99 Трудового кодекса РФ (ТК) для одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отца, воспитывающего ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, а также родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет, предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе также только с их письменного согласия. Аналогичные изменения предлагается внести в статью 166 ТК РФ при направлении работников в командировку.

Еще один принятый в первом чтении законопроект предполагает включение работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о допгарантиях работникам с детьми внесен в Госдуму