Москва, , 12:50 — REGNUM Дети 14−17 лет в летние каникулы будут подрабатывать, заявили 15% родителей подростков, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Каждый второй родитель (50% в ходе опроса сказал, что его ребёнок не будет трудится летом. Затруднились ответить 35% родителей подростков,

Чаще всего 14—17-летние подростки устраиваются на работу промоутерами, курьерами и официантами, реже — помощниками вожатых или тренеров в летних детских лагерях и разнорабочими.

Опрос проведён 4—10 мая 2021 года среди 1000 родителей подростков в 238 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России охватить летним организованным отдыхом планируется почти 4 млн детей.

Читайте также: В России в 2021 году откроются свыше 34 тыс. детских лагерей