Петрозаводск, , 13:46 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 56 новых носителей коронавируса, это на одного человека больше, чем сутками ранее. Об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 46 613 инфицированных, из них 44 760 человек выздоровели, в том числе 55 человек были выписаны за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7590,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3378,4 случая, по Северо-Западу — 5894,7», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончались 518 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Госпитале для ветеранов войн скончались жительницы Петрозаводска, 1941 и 1966 годов рождения, а также житель деревни Шуньга, 1966 года рождения.

Кроме того, с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 6030 пациентов, из них 141 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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