Брюссель, 19 мая 2021, 12:53 — REGNUM Украина и НАТО договорились об активизации сотрудничества с целью повышения устойчивости. Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 19 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
Украинский чиновник сделала заявление по итогам встречи с заместителем генсека НАТО Мирча Джоанэ в Брюсселе.
Стефанишина также отметила, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью Украины и ключевые реформы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны повысить расходы на оборону страны до 5% ВВП.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский поручил увеличить расходы на оборону Украины