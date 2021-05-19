Брюссель, , 12:53 — REGNUM Украина и НАТО договорились об активизации сотрудничества с целью повышения устойчивости. Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 19 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

Украинский чиновник сделала заявление по итогам встречи с заместителем генсека НАТО Мирча Джоанэ в Брюсселе.

«Договорились активизировать наше сотрудничество в этой области и поприветствовали начало подготовки к штабным учениям по защите критически важной энергетической инфраструктуры, которые состоятся в сентябре 2021 в Украине», — рассказала она.

Стефанишина также отметила, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью Украины и ключевые реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны повысить расходы на оборону страны до 5% ВВП.

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