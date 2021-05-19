Москва, 19 мая, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Сотрудничество и дружба России и Китая продолжают крепнуть. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках торжественной церемонии по случаю начала строительства новых блоков на Тяньванской АЭС и АЭС Сюйдапу в Китае.

Виктор Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья! 1954

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"Основные направления по-настоящему тесного партнёрства, сотрудничества между Россией и Китаем по атомным технологиям были определены совместно с председателем Си Цзиньпином в ходе нашего государственного визита в КНР в 2018 году. Взаимодействие в сфере мирного атома является важной составляющей всего комплекса российско-китайского стратегического партнёрства, которое носит глубокий, подлинно дружеский и взаимовыгодный характер», — заявил Путин.

Вскоре Россия и Китай будут отмечать 20-летие ключевого двухстороннего документа: Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За это время Китай и Россия достигли больших успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия в политике, международных делах, торговле и экономике, культурных и гуманитарных обменах, указал президент.

«Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», — подчеркнул он.