Волгоград, , 12:52 — REGNUM Пассажира теплохода «Александр Невский» скоропостижно скончался во время путешествия по Волгоградской области. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, мужчина скончался 18 мая примерно в 08:45 в присутствии своей супруги. Пассажир был 1963 года рождения. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.