Минск, , 12:48 — REGNUM «Материал по преступлениям белорусских властей будет предоставлен Международному уголовному суду в Гааге завтра, 19 мая. Данный кейс основан на свидетельствах сотен жертв, а также задокументированных уликах, аудиовизуальных уликах, расследованиях «в поле» и информации из открытых источников», — сообщил в своём телеграм-канале белорусский оппозиционный деятель и театрал Николай Халезин.

Ранее на эту тему: Так где же «наследники нацистов» — в Германии или в Белоруссии?

Подачей документов займутся «Международное партнёрство по правам человека» (IPHR), «Норвежский Хельсинкский комитет», адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds. Наталья Коляда (жена Николая Халезина) выступит «в данном кейсе в качестве открытого свидетеля, акцентирующего динамику репрессивных действий белорусских властей на протяжении всего периода своего существования».

«На основании статьи 15 Римского Статута, каждый человек, группа или организация может предоставить информацию по обвинению в преступлениях или потенциальных преступлениях Международному уголовному суду. Информация предоставляется в офис прокурора ICC», — отметил Халезин.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии