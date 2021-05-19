Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Антироссийские санкции и абсурдные обвинения от западных стран негативно влияют не только на ныне живущих. Об этом заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾: вакцинация правом».

По его словам, искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага и санкции искажают реальность в экономической и политической сфере. Они «отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущего поколений».

Медведев выразил надежду, что Западу хватит политической воли для ухода от агрессивной риторики и согласия к переговорам, нацеленным на решение глобальных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил, что в ЕС готовят очередную клеветническую кампанию против России, связанную с антипрививочным движением за рубежом.

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