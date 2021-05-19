Брюссель, 19 мая 2021, 12:46 — REGNUM
Польская журналистка стала главой группы ЕС по борьбе против «российской дезинформации». Представитель главы европейской дипломатии Йозефа Бореля- Петер Стано подтвердил агентству РАР информацию, что Мартына Бильдзюкевич возглавила Восточную оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям (East Stratcom Task Force) в рамках Европейской службы внешних связей. Группа была создана в 2015 году «после агрессии России на Украину и аннексии Крыма». Об этом сообщает ИА REX.
В функции группы входит анализ «дезинформационных трендов», а также разработка кампании, призванной им противостоять. Бильдзюкевич ранее была одной из 16 членов группы.