Брюссель, 19 мая, 2021, 12:46 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

Польская журналистка стала главой группы ЕС по борьбе против «российской дезинформации». Представитель главы европейской дипломатии Йозефа Бореля- ПетерСтаноподтвердил агентству РАР информацию, что Мартына Бильдзюкевич возглавила Восточную оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям (East Stratcom Task Force) в рамках Европейской службы внешних связей. Группа была создана в 2015 году «после агрессии России на Украину и аннексии Крыма». Об этом сообщает ИА REX.

В функции группы входит анализ «дезинформационных трендов», а также разработка кампании, призванной им противостоять. Бильдзюкевич ранее была одной из 16 членов группы.

«Сталкиваясь со многими сторонами коммуникации (как пресс-секретарь, репортер, редактор, эксперт по вопросам коммуникаций, эксперт по вопросам PR и дипломат), знаю, как слова могут действовать в нашу пользу и против нас, и какой силой они могут обладать. Сейчас я исследую тёмную сторону слова, каким образом появляется оно в форме дезинформации и как может отравлять наши мозги», — пишет Бильдзюкевич в своем профиле в сети LinkedIn.